El hecho ocurrió en el conocido Camping La Primavera de Tunuyán.

Su propietario, Carlos Tobar, hizo pública la tragedia que vivió la familia.

«Esto pasa fuera de temporada, hoy es un día muy triste para toda mi familia. Me mataron mi perro boxer Ninja», escribió Carlos.

Días atrás, los delincuentes habían herido de un puntazo a Ninja, del que no pudo recuperarse. «Hace 20 días, quisieron entrar al camping los delincuentes, Ninja nos defendió y le pegaron un puntazo del que no se pudo reponer. Lo llevamos varias veces al veterinario y no se salvó».

Según contó el propietario a 8DIGITAL, ayer viernes el perro falleció y al ir a enterrarlo, notó que nuevamente ladrones habían ingresado al lugar.

«Se repite la historia, desvalijaron una cabaña y se llevaron hasta la taza del baño, rompieron las ventanas, hicieron un boquete y se llevaron los colchones, hasta las hojas de las ventanas», publicó Carlos.

Contó además, que es la tercera vez que le roban en un mes y que han herido a sus otras mascotas con golpes de martillo.

Como ocurre tras cada hecho de inseguridad, el vecino pidió presencia policial en la zona y sostuvo: «Ellos están sueltos y nosotros estamos presos, las autoridades tienen que hacer algo».