Necesita apoyo para continuar en competencias.

Matías Romero tiene es un joven deportistas que vive en el distrito de Vista Flores y se dedica al mountain bike.

En diálogo con Canal 8, habló sobre sus primeros pasos, «empecé hace tres años y medio, tuve un tiempo de preparación física, de intentar preparar las cosas como tiene que ser. Bici, ropa y desde ahí comencé».

De a poco y con duro entrenamiento, «empecé a ser parte de grandes competencias».

Pese a su preparación física, reconoció, «se sufren los circuitos, las carreras». Actualmente conforma el equipo de Uspallata, «con gran esfuerzo lo he logrado. Siempre soñé esto», compartió.

En su corta carrera ha alcanzado grandes logros, «corrí dos veces la vuelta de Mendoza, también el campeonato mendocino lo gané, salí campeón. Estoy en el federal, intento entrar al del sur, quiero salir un poco para afuera», y va por más.

Con un objetivo claro, «me gustaría representar a Tunuyán», contó.

Además, habló del gran esfuerzo que requiere mantenerse en movimiento, dedicando su vida a lo que más le gusta, «es un deporte muy caro, si no tenemos ayuda».

«Me ha pasado que he sufrido porque no he tenido ayuda, estoy muy bien, corriendo en un nivel muy alto», pero su preocupación sigue siendo la falta de apoyo para seguir su camino.

«A veces, he pensado en dejarlo por no encontrar el apoyo necesario», lamentó.

Si querés comunicarte con Matías podés a través de 2622-545827.