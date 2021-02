Lo hizo a través de las redes sociales.

El expresidente Mauricio Macri aclaró desde sus redes sociales que no recibió la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Luego del escándalo por la «Vacunación Vip», por los funcionario que ya han recibido las dosis de las vacunas, otros apuntaron contra el gobierno por del plan de vacunación e incluso algunos debiron salir a desmentir haber sido inmunizados.

«Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus», escribió en su cuenta de Twitter.

En el mismo texto, indicó que tampoco lo hará «hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido».