Mauricio Macri se vacunó contra el Covid en Estados Unidos

El ex mandatario dijo que la aplicación de la vacuna la recibió durante un viaje que hizo al país del norte en la última semana. “Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”, contó a través de sus redes sociales.

Durante las últimas semanas, gracias a la abundancia de vacunas y la cantidad de personas en los Estados Unidos que se rehúsan a recibirlas, en ese país aplican en forma gratuita inyectables a extranjeros, por lo que aumentaron los viajes de a ese país de argentinos.