Con un total de 175 km, el pelotón dio inicia el extenso recorrido desde la explanada municipal de Lavalle rumbo a Tres de Mayo, de regreso a Tulumaya y encaminándose por Costa de Araujo, a lo que posteriormente hacer su paso por el departamento de San Martín y finalizar en Junín.

El protagonista de la jornada fue Maximiliano “Roly” Navarrete, de Gremio por el Deporte, se hizo de la 6ta etapa de la 48ª edición de la Vuelta de Mendoza. Completaron el podio, en segundo lugar, Daniel Lucero del team Sindicatos Unidos y en tercero Matías Zambrano, de la Municipalidad de Luján de Cuyo.

“Desde que falleció mi abuela, no le podía dedicar un triunfo, lo deseaba y la verdad es que hoy pude levantar los brazos y dedicárselo a ella. Agradecer al equipo, quedo demostrado el coraje e inteligencia que tenemos, no es como dicen que corremos a rueda, somos inteligentes para correr y las carreras no las gana el que tiene más pierna si no el que usa mas la cabeza”, comento por LV 10, entre lagrimas “Roly” Navarrete.

En esta oportunidad, solo se realizó una Meta Sprinter, resultando ganador el italiano Alejandro Quilci de Gremios por el Deporte. La atención de la vuelta, se la lleva el lavallino Nahuel Méndez que se mantiene por tercer día como líder de la clasificación general.