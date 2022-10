El diputado Máximo Kirchner señaló la tarde de este sábado que quieren saber desde las filas del Frente de Todos «quién estaba detrás de (Fernando) Sabag Montiel y Brenda Uliarte«, en su primer discurso público desde el ataque a su madre en la puerta de su casa la noche del jueves 1 de septiembre.

«Hoy leía un artículo que decía que ‘se demuestran nexos entre el centro de estudiantes de tal escuela con tal organización’. Lo que queremos saber es quién estaba detrás de Sabag Montiel y Brenda Uliarte: ahí parece que se les acaba la intriga de quién está detrás de las cosas», completó durante un acto en Morón.

El legislador mencionó lo ocurrido cuando la vicepresidenta Cristina Fernández fue apuntada y gatillada -sin que saliera el tiro- en la puerta de su domicilio por Fernando Sabag Montiel, y recordó que ese día él había advertido que entre la oposición se percibía una competencia por ver «quién mataba al primer peronista».

«Recuerdo muy bien ese jueves, porque a la mañana había dado una entrevista, saben que no es muy habitual que las haga, y había dicho que pareciera que estaban compitiendo a ver quien mataba al primer peronista. Todo esto con los sucesos previos, la policía política de Larreta diciendo que el gobernador es un militante más, que Larroque no tenía fueros, en el medio era quién ponía más vallas, quién era el más duro, el más guapo», relató.

Y agregó: «Esa mañana cuando trataba de expresar lo que veía, los que mis propios compañeros me cuentan que atraviesan, quizás para algunos fue una sorpresa, para los compañeros que les pusieron una bomba en Bahía Blanca no fue una sorpresa, para los compañeros y compañeras que militan no fue una sorpresa».