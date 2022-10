Así lo mencionó el referentes de La Cámpora.

El diputado nacional Máximo Kirchner habló sobre lo qué hará Cristina Kirchner en 2023, uno de los temas que hasta hoy estaba en duda. “Creo que Cristina no va a ser candidata”, dijo el líder de la Cámpora.

Además, consideró que el oficialismo “hoy no tiene” postulantes y le envió un mensaje a Alberto Fernández, “creo que él ha dicho que sí, pero es raro que un presidente compita en una PASO”. En cuanto a la oposición, anticipó que el candidato de Juntos por el Cambio será el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “yo creo que sí, hay que ver si le pierde el miedo a Macri”.

Alberto ha dicho que será candidato, por lo que he leído Massa ha dicho que no y creo que Cristina no va a ser”, reiteró.

También se refirió a la inflación, “nosotros en el 2015 teníamos una inflación de 22% y perdimos la elección”, recordó instantes después de asegurar que, “más que por un tema electoral”, le preocupa el tema porque están en juego “los alimentos para la gente” y si eso no se controla crece el índice de indigencia.