Se trata de Best Of Mendoza’s Wine Tourism 2021. Sobre su reinado, el gobierno analiza la continuidad por un año más.

Best Of Mendoza’s Wine Tourism 2021, es un concurso que reconoce y premia las mejores experiencias relacionadas con el turismo del vino, del cual participan empresas, emprendimientos e instituciones radicadas en la provincia y debidamente inscriptas o en trámite, en el Ente Mendoza Turismo, cuya actividad principal se relacione con esta temática.

Ayer, Mariana Juri, Ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, fue consultada por medios provinciales sobre que pasará con la vendimia 2021 y la elección de reina. Fue allí donde Jurí, dió a conocer que Mayra Tous conducirá los Best Of Mendoza’s Wine Tourism 2021.

La ministra afirmó: “depende de una charla que tenemos pendiente con Mayra. Realmente ha sido un ejemplo de adaptación a esta situación, siempre estuvo predispuesta, ha sido una reina maravillosa. Siempre que se la ha requerido para algo ha aceptado. Ahora, por ejemplo, mezclará su profesión (estudia Periodismo) y su reinado y conducirá, el próximo 15 de octubre, los Best of Mendoza’s Wine Tourism”

En dialogo exclusivo con 8digital, la actual Reina Nacional de la Vendimia, Mayra Tous dijó “Estoy muy contenta y agradecida. Es un evento muy importante que se realiza en todas las ciudades que forman las grandes capitales del vino, Mendoza es una de ellas”

El encuentro tendrá lugar el próximo 15 de octubre a las 19:00 horas y se transmitirá por streaming “Es un evento que se ve en todo el mundo, compiten bodegas y emprendimientos en ocho categorías. Quienes obtengan el oro en cada categoría, pasan a una etapa internacional que se realizará en Francia” explicó Mayra.

Para finalizar la soberana agregó: “Estoy muy feliz de que me hayan convocado, no solo por ser la Reina de la Vendimia sino porque es un aporte importante a mi profesión de periodista. Es una oportunidad que se presenta en un momento delicado, pero me hizo muy bien, poder conocer lugares hermosos de Mendoza, a través de gala de premiación, ver como se han adaptado al momento de pandemia y no dejan de trabajar para conseguir la excelencia enoturistica, que nos hace reconocidos en todo el mundo”