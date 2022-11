El insólito hecho ocurrió en localidad de General Roca en Argentina, la madre interrumpió la clase y recorrió el salón para pegarle al joven que estaba parado en el fondo

“Ya estoy podrida, vine 10 millones de veces”, dijo una madre al irrumpir en el aula de un colegio de Río Negro buscando al alumno que le hacía bullying a su hijo. La enardecida mujer entró al salón de clases a los gritos y preguntándole a su hijo Benjamín quién era el que lo molestaba. Al identificar al chico lo atacó a golpes frente a todo el curso.

A través de un video capturado por una alumna del colegio quedó registrado el momento en que la madre ingresa al salón.

Ante la situación, y la repercusión de lo sucedido la madre pide disculpas, pero culpa a las autoridades escolares por no solucionar antes el acoso constante que sufría su hijo.

“Voy a pedir disculpas como corresponde al alumno y a la familia del muchacho. La situación me desbordó emocionalmente, no justifico mi accionar. Es una situación que se podría haber evitado hace mucho tiempo, esto no es nuevo”, expresó.

A la hora de explicar su reacción, comentó: “A mí lo que me enojó y lo que me llevó a esta situación fue que me presenté muchas veces en el establecimiento pidiendo que a esta situación de acoso, de bullying y de maltrato verbal y físico hacia mi hijo de parte de alumnos de años superiores se le diera un corte definitivo”.