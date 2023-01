Ya cerraron las inscripciones.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Economía y Energía, presentó en San Carlos y San Martín los detalles de la cuarta edición del programa de fomento a la inversión privada Mendoza Activa. Con el foco puesto en la eficiencia, la herramienta fue desarrollada en las instalaciones de la Sociedad Rural del Valle de Uco y en la Cooperativa Vitivinícola Nueva California en el Este mendocino.

En la primera instancia participaron el titular de la entidad representativa del sector, Mario Leiva, y Valentina Navarro Canafoglia, directora de Agricultura de Mendoza, mientras que en el este se sumaron autoridades del Instituto de Desarrollo Rural (IDR)

El primer llamado de esta nueva edición, cuyo plazo vence esta noche (23.59), cuenta con 11 líneas y $9.500 millones que serán destinados a reintegros. También se han implementado líneas de financiamiento y subsidios a productores afectados por las últimas heladas tardías.

Todos los detalles de las líneas disponibles para este nuevo llamado están disponibles a través del portal del Ministerio de Economía. “Al momento de ingresar a la página se puede consultar cada una de las alternativas de inversión que contemplan esta cuarta edición”, señalaron desde la cartera a cargo del ministro Enrique Vaquié. Por el momento las inscripciones se encuentran cerradas.

Una vez completado el proceso, ciudadanos y pymes recibirán un reintegro de 40% del dinero invertido y un plus para quienes generen empleo, tengan en sus directorios mayoría femenina o prioricen los insumos locales. Un dato, no menor, tiene que ver con que esta nueva edición casi ya no contempla reintegros a través de crédito fiscal. Ahora, solo se tiene previsto el depósito en la CBU del beneficiario y el reintegro a través de la billetera virtual.

De este modo, desde Economía se busca promover que los comercios de ambas zonas adhieran a las billeteras virtuales autorizadas y puedan atraer estos reintegros previstos en el marco del programa. “Tenemos que apostar a que los beneficiarios inviertan el reintegro en comercios propios de cada zona y no deban ir a otros departamentos para gastarlo”, resaltaron.

A su turno, Navarro Canafoglia destacó que “actualmente no solo se viene trabajando para fomentar las inversiones en los distintos sectores productivos de la provincia. Paralelamente, se siguen generando herramientas, como es el caso del Recuperagro, que den respuesta, por ejemplo, a las necesidades que enfrenta el sector productivo que ha visto seriamente afectados sus cultivos a raíz de las últimas heladas tardías registradas”.

La titular de Agricultura detalló: “Tenemos dos líneas de acción más para hacer frente a las necesidades del sector. Una de ellas tiene que ver con una línea de financiamiento que se está otorgando a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) y, por último, una línea de crédito para pequeños productores cuyas propiedades no superen las 20 hectáreas”.

Sobre este último punto, la funcionaria remarcó que la línea está disponible a través de Mendoza Fiduciaria y se cuenta con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR). El organismo está encargado de acompañar al productor en el armado de la carpeta para luego ser presentada a través del sistema Tickets Mendoza.

“Cada productor puede acceder a $500.000 en crédito, a devolver en 21 meses con 12 de gracia. La tasa estipulada para esta línea de financiamiento es del 50% del TNA del Banco Nación y los requisitos a cumplir son muy sencillos”, cerró.