«La fumigación mata al mosquito cuando el mosquito está volando, digamos, no es una fumigación que tenga permanencia en el tiempo, que después ¿si el mosquito va y se apoya, se muere? No. Es una fumigación que se tiene que hacer en casos excepcionales, en casas donde haya habido casos confirmados de dengue, para matar el mosquito volando, con lo cual, esas campañas de fumigación masiva en la calle no tienen ninguna efectividad», resaltó el funcionario.

Yanina Mazzaressi, directora de Prevención y Promoción de la Salud, puso énfasis en el cuidado del impacto ambiental al destacar la importancia de realizar los controles ambientales pertinentes. Sobre la fumigación dijo que es necesario que sean acciones focalizadas.

Explicó que como parte de la estrategia, ante un caso positivo o sospechoso, “se va a la manzana índice, que es la casa que está notificada, que tiene un caso sospechoso de dengue y se hace control de toda la manzana en donde se busca la presencia de larvas, de aedes aegypti (el mosquito vector) y la presencia de mosquitos adultos”, detalló.

Destacó además que el rociado ambiental para el mosquito adulto debe captar al insecto en vuelo para eliminarlo pero que si luego se apoyan sobre lo rociado, no mueren. “Entonces, no tiene un impacto, no tiene un efecto residual para el mosquito y al contrario, genera algunos inconvenientes respecto al medioambiente y respecto a otros ecosistemas y a la resistencia que ya existen”. Sobre el asunto señaló que hay provincias que “abusaron de alguna manera” del rociado ambiental y los mosquitos generaron resistencia.

Durante los brotes, que hasta la temporada anterior los mendocinos veían desde lejos, abundaban las imágenes de fumigaciones callejeras en otras provincias, que ahora con “el diario del lunes”, se sabe que más tenían de espectacularidad que de beneficios.

“Esto también forma parte de las lecciones aprendidas, por lo tanto, los rociados son para casos muy específicos en donde se va a la manzana índice, se detectan los criaderos positivos, se detecta el mosquito adulto, y se tiene que rociar justamente el mosquito”.