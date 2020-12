Miembros del cuerpo paritario central, se reunieron con referentes de distintos sindicatos que representan a las y los trabajadores públicos de la provincia de Mendoza.

Ayer miércoles, los representantes del cuerpo paritario del Ejecutivo provincial se reunieron nuevamente con referentes de los sindicatos que representan a las y los trabajadores de Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fiscalía Estado, Administración central, Salud (régimen 15), SUTE, Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y Empleados judiciales.

Luego de una extensa jornada, el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ignacio Barbeira, apuntó que “el Gobierno hizo una oferta de recomposición integral del salario que abarca hasta el 31 de diciembre de 2021, que se compone de una suma fija de $54.000 pagadera en cuotas de carácter no remunerativo y no bonificable a abonarse durante el próximo año, y un porcentaje de aumento del salario del 20% dividido en tres tramos: 7% en marzo y julio y el 6% en octubre, no acumulables”.

En este sentido, Barbeira agregó: “Las representaciones gremiales se llevaron la propuesta para analizarla junto a sus bases, discutirla y poder tomar una decisión para dar una respuesta definitiva el próximo 18 de diciembre”.

Cómo sigue

En una primera instancia, las reuniones continuarán durante este jueves 10, con representantes sindicales de trabajadores del Tribunal de Cuentas, EPAS (Ente provincial de Aguas y Saneamiento), Ambiente y Ampros (régimen 27 de los profesionales de la salud). Estos encuentros tendrán lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén.