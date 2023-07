Mendoza, entre las diez mejores ciudades de Latinoamérica

Qué otros lugares acompañan el ranking.

La revista de turismo Travel + Leisure publicó las listas de los ganadores en sus premios The World’s Best Awards y en la categoría de las ciudades favoritas de América Central y del Sur, Mendoza quedó entre las 10 primeras.

Este ranking pertenece a la prestigiosa revista Travel & Leisure (T+L) y surge de la votación de sus lectores, para elaborar un listado que lleva el título «World’s Best» (lo mejor del mundo). Mientras que Oaxaca, en México, fue la ciudad ganadora del ranking general, convirtiéndola en la preferida de todo el orbe, fue Cuzco, en Perú, la ciudad preferida sólo considerando a Latinoamérica y descontando las otras ciudades que ingresaron al ranking general.

Este año, la encuesta contó con la participación de casi 165.000 lectores de T+L, un 25% más que en los niveles previos a la pandemia de Covid-19. Se emitieron más de 685.000 votos en más de 8.500 propiedades únicas (hoteles, ciudades, líneas de cruceros, etc.).

Las ciudades (tanto del ranking general como el de América Central y del Sur) fueron calificadas específicamente en función de los siguientes criterios: atracciones y monumentos; cultura; comida; amabilidad; compras y valor.

Las 10 mejores ciudades

1- Cuzco, Perú. Puntuación del lector: 87,78

2- Cartagena, Colombia. Puntuación del lector: 85,99

3- São Paulo, Brasil. Puntuación del lector: 85,41

4- Quito, Ecuador. Puntaje del lector: 85,05

5- Buenos Aires, Argentina. Puntaje del lector: 84,83

6- Mendoza, Argentina. Puntuación del lector: 84,79

7- Antigua Guatemala, Guatemala. Puntaje del lector: 84,15

8- Río de Janeiro, Brasil. Puntuación del lector: 83,89

9- Lima, Perú. Puntuación del lector: 82,66

10- Bogotá, Colombia. Puntaje del lector: 82,45