En el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023, en Madrid, Mendoza fue reconocida como a nueva Capital Iberoamericana de la Armonía Gastronómica, Protagonista del Vino 2023. Es la primera vez que la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG), entrega esta distinción a una provincia argentina, y llevará este título durante 12 meses, desde enero hasta diciembre de 2023.

En el stand de Argentina, el presidente de la AIBG, Rafael Anzón, entregó el certificado oficial a la ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Nora Vicario, acompañados por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matias Lammens, el embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, y otras autoridades.

La ministra de Turismo de Mendoza, Nora Vicario, indicó “En línea con los objetivos del Gobernador Rodolfo Suarez, seguimos fortaleciendo a la provincia y a la Argentina, ahora como Capital Iberoamericana de la Armonía Gastronómica. Protagonista del vino 2023”.

“Mendoza avanza como destino turístico y gastronómico internacional y permite reafirmar los valores que hacen a nuestras tradiciones e impulsar la buena alimentación en un marco sostenible de desarrollo”, agregó Vicario.

En el encuentro se entregaron dos reconocimientos: para la cava submarina Wapisa, un proyecto único en su tipo de estiba subacuativas, donde colocan las botellas a 10 metros de profundidad.

El otro premio, fue para el chef Mauro Colagreco, quien posee el restaurante Mirazur, el cual cuenta con tres estrellas Michelin y está incluido en el listado Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants.