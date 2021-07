Fue confirmado oficialmente y será desde el viernes.

En conferencia de prensa, la ministra de salud Ana María Nadal confirmó que a partir del próximo viernes 23 de julio se abre la vacunación sin turno previo para mayores de 18 años. El horario previsto es de 9 a 17 horas.

“Les pedimos que no se concentren, no vayan todos temprano, sobre todo los adultos que quedaron sin vacunar, que no hagan cola. Queremos evitar que haya demasiado tiempo de espera”.

Además, detallaron que las sedes para vacunarse son las que actualmente están en cada uno de los departamentos. Mientras que el estadio Aconcagua Arena seguirá utilizándose para aquellos operativos especiales y para aplicación de segundas dosis.

También, la funcionaria aclaró que las segundas dosis van a seguir siendo a través de turno programado. “No hay vacunación espontánea para segundas dosis”.

Hasta el momento hay 1.100.000 mendocinos vacunados y la cartera sanitaria espera inocular a unos 300 mil más.