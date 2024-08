El Ministerio de Seguridad y Justicia intensifica la lucha contra el comercio ilegal de metales no ferrosos en la provincia, con recientes operativos. Como resultado, en una chacarita en Maipú se incautaron más de 8 toneladas de acero galvanizado, y en San Martín, un hombre fue detenido vinculado con la quema de cables y posesión ilegal de materiales.

El primer operativo, que se llevó a cabo en dos jornadas debido a la gran cantidad de material encontrado, se realizó en la Ruta 50, en Rodeo del Medio.

Los policías encontraron una variedad de materiales, incluyendo anillas de cableado de poste a domicilio, tensores de sujeción, abrazaderas de tensor y peldaños. Todos estos elementos eran piezas nuevas y sin uso, específicas para empresas de telefonía y electricidad, lo que indica que no deberían estar en posesión de particulares ni en una chacarita.

Especialistas confirmaron que “un particular no puede utilizar estos materiales y no debería tener esta cantidad en una chacarita”. Este operativo forma parte de una serie de acciones contra la compraventa ilegal de metales no ferrosos que se han intensificado desde la implementación de la ley correspondiente.

Desde este año, se viene trabajando en el marco de la Ley 9477 y en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. En total, se han realizado más de 100 allanamientos en Mendoza y se han confiscado más de 26.000 kilos de materiales no ferrosos, además de la detención de 56 personas. Entre los elementos recuperados se encuentran materiales pertenecientes a empresas de servicios como Edemsa, Telefónica e YPF.

“El trabajo conjunto y coordinado entre las diferentes instituciones ha sido fundamental para obtener estos resultados”, destacó el Ministerio de Seguridad y Justicia.

En el caso intervino el Alejandro Casanova, ayudante fiscal de la Oficina Fiscal de Maipú, en colaboración con el fiscal Juan Tichelli, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Por otro lado, en otro procedimiento realizado en calle Pizarro s/n, Chapanay, San Martín, un hombre de 48 años fue detenido tras ser encontrado quemando cables.

Los efectivos policiales, alertados por el CEO debido a un reporte de quema de cables, encontraron en el lugar una camioneta Fiat Fiorino, con una escalera y unos 150 kilogramos de cobre, además de varias herramientas. El detenido alegó trabajar para la empresa Retesar y que estaba quemando tramos de cables en desuso.