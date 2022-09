Un jardín de infancia en Mendoza volvió a llamar la atención tras conocerse la decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) de dejar de destinar fondos al establecimiento. La instalación con sede en Ciudad se llama «Obritas» y dejará de operar debido a la falta de subsidios de la DGE, que terminará con el convenio.

Un grupo de padres, maestras y la directora de la institución, se llenaron de indignación luego de conocer el comunicado que lanzó el organismo. Por el momento, la decisión está tomada y las personas que integran el jardín, junto a un grupo de padres, realizaron una reunión para dar aviso de la situación y poder debatir una posible solución. Además, desde la comunidad del jardín maternal aclararon que, por el momento, no harán declaraciones al respecto.

Este tipo de acontecimientos, que han surgido mucho en la provincia, involucra a un gran grupo de personas. Las maestras y la directora que se quedan sin trabajo, niños que se quedan sin aprendizaje y padres que tienen que salir a buscar rápidamente un nuevo establecimiento para el proceso de educación de sus hijos.

Como bien indica la función de SEOS, este sistema está enfocado en proporcionar una subvención para personas en situación de vulnerabilidad económica. Por lo que no se apunta a esos grupos que no tengan esa necesidad. “Esta institución realizó una mala gestión en el último tiempo y, por ende, quedó con un subsidio que no le corresponde por motivos referidos al cobro de una cuota, que no pueden realizar”, comunicaron desde la DGE.

Agregaron que los integrantes de esta institución quisieron acudir al apoyo de la Municipalidad de la Ciudad, pero les comunicaron que no era posible porque no corresponde a la periferia de la zona.

Ya hay varios antecedentes en lo que va del año en cuanto a cierre de jardines maternales. El jardín “Evita” en el Hogar Escuela, el “Ayún” ubicado en General Alvear, el jardín “Los Locos Bajitos”, administrado por ATE y ubicado en Guaymallén, entre otros casos. Según la DGE, esto ocurre porque los fondos que se les destina no son utilizados adecuadamente.

“Desde ya, el jardín no cierra sino que se le quita el subsidio que estaba establecido en el convenio. Ahora, es responsabilidad del propietario del lugar hacerse cargo de los gastos, la situación con los docentes y demás aspectos. No se trata de un recorte ni de una reducción de presupuesto”, destacaron desde la DGE.

En el caso del jardín “Evita”, por ejemplo, se estableció la quita del subsidio el pasado 1 de marzo. La institución estaba a cargo de la Fundación Cachypum, que no pudo llegar a un acuerdo y se tomó una resolución. Lo mismo sucedió en el caso del jardín maternal “Ayún”, que estaba a cargo de la Fundación 12 de Agosto. Como entidad responsable, no cumplió con la presentación de la documentación que acreditara que se encontraba en regla y se tomó la misma determinación el pasado 14 de marzo.

Estas decisiones del Gobierno son sostenidas, ya que no es obligatoria la educación para niños que comprenden desde los 45 días hasta los 3 años de edad. Estos espacios funcionan como ámbitos de contención.

La decisión está tomada por parte de las autoridades de la educación en la provincia y, por el momento, todo indica que no habrá modificaciones. “Se llegó a esto ya que es dinero no correspondido para el jardín, por el incumplimiento de los requisitos establecidos. Esto no significa que el jardín no puede seguir funcionando, sino que puede seguir en actividad sólo que sin la intervención de la DGE”, resaltaron.