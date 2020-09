Mendoza: la dieron por muerta por Covid-19 y estaba viva esperando a su familia

El hecho que causa polémica en Mendoza, fue dado a conocer en redes sociales por la propia familia de María, una mujer de 71 años que fue a la Clínica Santa María, ubicada en calle Federico Moreno. La primer consulta fue por un dolor de espalda y luego un fuerte dolor en el pecho, tras la atención médica, la dejan internada por un principio de neumonía y por protocolo su familia no podía verla.

El día jueves 10 de septiembre recibieron un llamado informando que había fallecido. «El jueves 10/09/2020 a las 01:30 hs recibimos el llamado con la noticia de que mi abuela había fallecido y en su acta de defunción dictaba fallecida por covid- 19, entre otras. Con todo el dolor del alma ese mismo día a las 15:30 hs. la enterramos, sufriendo el trauma y el dolor de esa situación», escribió Shirley Hernández, una de las nietas de la mujer.

Cabe recordar que las personas fallecidas por Covid-19 no pueden ser veladas y los cuerpos son entregados a cajón cerrado a sus familiares.

En pleno duelo, al día siguiente, viernes 11 de septiembre, recibieron otro llamado, indicando que era un error «A las 15:00 hs. aproximadamente volvemos a recibir un llamado de la clínica, diciendo que mi abuela está viva, pidiendo por sus hijos».

Ante la situación desconcertada que vivió la familia, uno de sus hijos Ariel, se acerco de inmediato a la clínica para constatar si se trataba de su madre y efectivamente fue así, María estaba viva, recuperandose, caminaba por la habitación y preguntaba por su familia. Bajo un estricto protocolo y todas las medidas de seguridad, dejaron ingresar a su hijo unos minutos, con quien pudo dialogar. Además, grabaron un vídeo en el momento del ingreso a la habitación.

Su nieta en redes sociales remarcó: «¿Cómo puede ser que esto suceda en una clínica? ¿Cómo puede ser que jueguen así con los sentimientos de una familia?»

Beatriz, otra de sus nietas brindó declaraciones esta mañana en Radio Nihuil y remarcó: «Queremos sacarla de acá y llevarla a otro lugar pero no nos permiten verla.Nos dijeron que tenía neumonía pero el hisopado por coronavirus dio negativo. Hablamos un poco con ella pero no le habían dado los medicamentos para la demencia así que estaba muy perdida.Estamos en la puerta de la clínica y todavía no la podemos ver. Ahora dicen que la van a hisopar otra vez. Queremos explicaciones y poder sacarla de acá«.

Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido declaraciones al respecto. Esta situación ha generado muchas incógnitas y dudas respecto al mal momento que vivió la familia. Aún no les han brindado datos sobre la identidad del cuerpo al que le dieron sepultura. Además, actualmente Dora figura como N/N ya que, para la justicia, ha muerto.