La tensión entre les empresas que fabrican neumáticos y el sindicato de Neumático (SUTNA) podría repercutir en algunas actividades como la de los camioneros y la del servicio de transporte público en todas sus áreas, es decir, urbana, media y larga distancia.

Por el momento, la situación en Mendoza está controlada, sin embargo, los empresarios buscan alternativas para afrontar la realidad.

Algunas empresas transportistas están apelando a la compra de neumáticos en el exterior, precisamente en Chile, donde adquieren insumos de procedencia china a un costo muy conveniente; otras, en cambio, las relacionadas con el transporte público de pasajeros acceden la reparación de las cubiertas mediante el sistema de precurado que, en Mendoza, lo realizan muy pocas empresas.

“El panorama que se vive en el país no es nuevo, las trabas a las importaciones ya las vivimos durante el gobierno de Cristina Fernández y ahora se repite. Pero la diferencia es que hoy estamos más preparados y equipados para hacerle frente a la crisis”, aseguró Alejandro Yúdica, dueño de una empresa dedicada a la venta y reconstrucción de neumáticos.

El empresario, además, advirtió que, «de acuerdo con el registro interanual, la demanda de precurados tanto en camiones como en colectivos creció un 50%».

«Mucho tiene que ver la escasez de cubiertas en el mercado y también el costo de las mismas», consignó.

“Esto no significa que sea un neumático con utilidad prolongada, sino que al reconstruirlo, reformarlo y renovarlo mediante la tecnología que aplicamos, la cubierta obtiene un rendimiento totalmente nuevo, que puede tener una duración igual al de un neumático recién comprado”, dijo.

De acuerdo con la cantidad de precurados que se pueden hacer en un mismo neumático, el especialista manifestó que depende de las marcas.

“Por lo general, las de procedencia China resisten un precurado, como mucho dos; sin embargo, las de primera calidad soportan hasta tres y cuatro reparaciones, para ello, depende el cuidado que el transportista le brinde a la cubierta. El valor del trabajo ronda entre los $25.000 y $30.000”, consignó Yudica.

Uno de los sectores que puede verse afectado con la crisis que está ocurriendo entre los fabricantes y el sindicato es el del transporte, tanto urbano como de media y larga distancia.

Respecto a la situación, desde la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (AUTAM) aseguraron a El Sol que el panorama está controlado, aunque cuesta conseguir insumos.

Advirtieron que los neumáticos que utilizan los colectivos son adquiridos en Mendoza. “Se trata de proveedores grandes a los que siempre se les ha comprado cubiertas tanto importadas como nacionales, por lo que siempre ellos avisan cuando hay stock y cuando están con faltantes”, expresaron desde AUTAM.

En cuanto al valor aproximado, contaron que ronda entre los $160.000 y $190.000, depende si el micro es urbano o de media y larga distancia.

Asimismo, refirieron que son muchas las variables que hay que tener en cuenta para cuidar las cubiertas, desde los caminos recorridos por la empresa, el mantenimiento, el cuidado que tienen los choferes al manejar, entre muchas más.

“Cuando los neumáticos comienzan a gastarse, lo que las empresas hacen es realizarles un precurado, es decir, una mejora del producto que permite estirar su vida útil”, explicaron.

Hace unas semanas, El Sol detalló que muchos mendocinos cruzaban la frontera para comprar neumáticos y así abaratar costos. El negocio, que es ilegal, no sólo es utilizado por los que tienen vehículos menores, sino también por los transportistas.



“Está claro que no todos los confiesan, pero el tráfico de neumáticos es una constante que se observa en la frontera. Si bien existen los controles por parte de personal de Aduana, el negocio existe”, manifestaron algunos transportistas consultados.

Otros, en cambio, evitan ser multados o que les quiten las cubiertas por “contrabandear” y compran en Argentina, pero el problema que les está surgiendo es que no hay stock, por lo que cuando aparece algo lo tienen que pagar al precio que sea.

Un dato que no es menor es que una cubierta importada de primera calidad, como es Michelin, tiene un costo de $250.000 más IVA y, en Chile, los que compran encuentran entre $70.000 y $100.000, pero es de menor calidad y de origen chino.

“Los camioneros casi no apelan al precurado, sobre todo porque no les conviene por el precio. La mayoría está yendo al vecino país a buscar cubiertas y regresan con los cambios hechos. Es una práctica ilegal que está más vigente que nunca”, consignó Yudica.

La situación genera incertidumbre también para los rodados menores. Según han reportado algunos empresarios, este martes las compañías de neumáticos informaron un aumento que ronda el 8% y 10% en cubiertas de primera calidad.

Hoy un rodado 14 está valuado en $40.000, rodado 15 entre $50.000 y $60.000 y en camionetas los precios que se manejan son de $90.000 a $150.000.

«No hay stock en las empresas, ya que hace cuatro meses las principales proveedoras no producen, por lo que la demanda es alta y la oferta muy poca. Estamos manejándonos con mercadería importada que aún sigue entrando, nacional no hay casi nada”, expresó Daniel Verdini.

El empresario manifestó que «las ventas no han sido suspendidas«, pero reconoció que «hoy hay que vender y automáticamente reponer la mercadería como se pueda».