El ministro se quejó de que se abandonaron dos licitaciones por falta de oferentes y culpó a Nación de la incertidumbre macroeconómica. Pero también hizo un pedido para resolver el problema.

Tras el fracaso de las licitaciones para el acceso a equipos policiales por falta de postores y el enfrentamiento en Twitter entre el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y el alcalde de San Rafael, Emir Félix, el gobierno pide a las automotrices apartar un cierta cantidad de autos para adquisición por parte de la provincia.

«Ya van dos licitaciones consecutivas y una contratación directa de vehículos que quedan desiertas», afirmó este miércoles en las redes sociales Levrino. El Ministerio de Seguridad pretendía adquirir 75 autos y 40 camionetas doble cabina 4X2, pero la falta de stock de los fabricantes generó que ninguna empresa se presente a los llamados, según indicó el ministro. Incluso señaló que luego se pasó a una contratación directa que, de igual modo, quedó desierta.

Levrino explicó que la Provincia ya hizo un pedido ante el Consejo Federal de Seguridad Interior que permita acceder a los vehículos que el ministerio necesita para sumar a su flota. Este organismo está encabezado por el titular nacional del área, Aníbal Fernández, y Levrino forma parte así como el resto de los ministros de cada provincia.

«Como las concesionarias no se han presentado, queremos acordar directamente con los fabricantes para asignar un cupo de vehículos a materia de seguridad, a través del Consejo, que integra la Nación», afirmó. Esto implicaría eliminar los intermediarios que existen en la habitual compra de los vehículos para el Estado.

El Gobierno pretende contar con nuevos autos y camionetas antes de fin de año, para sumar a la flota actual, que, según Levrino, es de 1.400 rodados, entre automóviles, motos, furgones y camiones de bomberos. En febrero se hizo la última entrega de 45 camionetas Nissan Frontier 4×2 –imagen superior-.

Ese cupo dependerá del acuerdo que pueda lograrse con las automotrices, pero desde el ministerio señalaron que todavía no tienen respuesta de la propuesta que hizo Levrino. Desde el Gobierno esperan que este problema se resuelve en lo que queda de 2022.

El transfondo de las licitaciones que quedaron desiertas puede explicarse en principio por la reducción de stock de vehículos 0 KM debido a las trabas vigentes sobre el dólar, una medida que impacta en las unidades importadas y en las que se producen localmente. Por otro lado, la falta de precios por la suba del dólar blue también terminó afectando la venta de nuevas unidades.

En una licitación, Seguridad proyecto la compra de 75 automóviles 0 km sedán cuatro puertas totalmente equipados para la función policial y 15 automóviles 0 km con equipamiento estándar de fábrica. En este caso, el presupuesto oficial era de $276 millones.

En la otra compra frustrada, la intención era adquirir 35 camionetas 4×2 doble cabina equipadas para la función policial, más otras 4 camionetas 4×2 doble cabina no equipadas. Acá, las cifras alcanzaban los $182,5 millones.

«Hay un panorama incierto en cuanto a lo económico por parte del Gobierno nacional, esto afecta a la política de Seguridad. No hay stock«, sostuvo el responsable de la cartera luego de no poder realizar las operaciones.

A su vez, el ministro defendió la compra de 3.809 chalecos antibalas a la empresa Armoring Systems, asociada al «caso Cuadernos», embargada por la Justicia. La compañía «está en condiciones», justificó Levrino. En este apartado, Seguridad pagará US$1.904.500, que equivalen a $188.545.500.

«El Gobierno nacional debe asumir la responsabilidad de la pésima situación macroeconómica en la que se encuentra el país, y que repercute en que no se pueda equipar a la Policía«, expresó el funcionario, quien apuntó contra el jefe comunal sanrafaelino, por ser del mismo partido político que gobierna el país, el Frente de Todos.

A su vez, el jefe comunal del PJ había criticado a Seguridad por la situación en el distrito Real del Padre, un distrito sanrafaelino donde hay preocupación ante casos de robos y vandalismo. Félix solicitó «más personal, más patrulleros y una mejor distribución de recursos«.

«El intendente Emir Félix critica el accionar de la Policía sin tener en cuenta que esta situación es producto del gobierno kirchnerista del cual es parte. Un intendente que jamás se involucró en temas de seguridad como lo hacen otros municipios. Hace la vista gorda y no colabora en nada», dijo Levrino.

La discusión escaló y horas después el intendente Félix le respondió también a través de Twitter: «Que el ministro no sepa lo que nosotros hacemos por la seguridad no es extraño, teniendo en cuenta que ni él ni el gobernador vienen a San Rafael. Evaden el diálogo con nuestros vecinos y este intendente», sostuvo.

El dirigente peronista aseguró que «nunca cuestioné el accionar de la Policía, por el contrario, me solidarizo porque tienen que dar la cara ante una comunidad que padece la falta de recursos que tiene la institución», y remarcó que el municipio compró cámaras de seguridad junto con el sector privado.

También se sumaron otros actores a esta «guerra tuitera», entre ellas, Germán Gómez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos-PJ, quien sostuvo: «El Ministro de Seguridad, al que pocos conocen, tendría que salir a recorrer la provincia. Llamativas las excusas que usa para esconder la pésima gestión en una materia tan sensible y urgente como esta. Sorprende? claro que no, si para este gobierno la culpa es del otro».

La diputada radical María José Sanz, oriunda de ese departamento, no se quedó atrás. «San Rafael es una ciudad importante de Mendoza. Un municipio que no se compromete con la seguridad, ni preventores, no policía vial municipal, ni programas comunitarios, nunca Emir Felix hizo algo por la seguridad. Sólo patearla», cuestionó la legisladora.