La conocida Ley de Talles fue sancionada en el 2013.

La provincia de Mendoza, dio sanción a la Ley provincia 8579. La misma, establece que todos los establecimientos comerciales y/o industriales, cuya actividad sea la fabricación o venta de indumentaria para varones y mujeres, niños, jóvenes y adultos, deberán garantizar la existencia de todos los talles correspondientes a la Tabla de Medidas Corporales Normalizadas del género y franja etaria a la que se dediquen.

Pese a su aprobación, piden que se reglamente. Muchas personas continúan en la lucha por conseguir talles adecuados a su cuerpo. Hay marcas que sí respetan los talles y tienen ropa para todos los cuerpos. Hay quienes hacen ropa a medida y está bueno para incluirnos a todos, pero en gran medida no se respeta.

Con una moda para algunos, la gente que cumple con los estándares de belleza pareciera ser la única que tiene acceso a vestir como desee.

Guadalupe Salinas, periodista y modelo de marcas de talles reales, dialogó con “A Media Mañana” y “La Banda”, sobre la situación en la provincia. Al respecto mencionó, “la ley no se respeta y es triste lo que padecen muchas personas al no encontrar su talle y no se tiene en cuenta”.

Además mencionó, “la mayoría de la gente evita ir al centro a comprarse ropa porque se va a sentir mal y excluida, es una realidad. En Mendoza no se cumple el tema de los talles, sólo hay 4 locales en la provincia. La ley de talles es para todos los cuerpos no sólo para las personas gorditas o rellenitas”.

“En el verano, las mallas son para chicas que no tienen lolas, y la gente que tiene no encuentra para su talle. Las mallas cuestan el triple y es injusto. Hay una diferencia también con el tema de los precios y no todos pueden acceder”, finalizó diciendo.