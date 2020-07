Se trata de la cuarta cuota que la nación debía entregar por el emprendimiento del Sur provincial y que en los últimos meses creó gran discordia entre ambos gobiernos.

El Gobierno Nacional depositó hoy el correspondiente dinero a una cuota más de la mega obra Portezuelo del Viento y esto trajo cierto alivio al gobierno provincial. Se trata de U$S 16,8 millones el monto de la cuarta cuota de un plan de 21, con la que se completarán los U$S 1.023 millones que necesitan para levantar la presa, y que también aspira a la construcción de dos rutas en villa Las Loicas y una linea de tendido eléctrico hasta la Estación Transformadora de Malargüe.

Con el nuevo depósito de este martes, la provincia deberá aguardar hasta el 28 de octubre, momento de una nueva cuota, la cual tendrá un monto de U$S 29,9 millones, que son los que marca el cronograma con las cuotas trimestrales.

Vale destacar, que la primer cuota de este proyecto fue el 28 de octubre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri (U$S 6,9 millones). Ya con Alberto Fernández en la presidencia se pagaron U$S 13,9 millones el 28 de enero y U$S 16,3 millones el 28 de abril.