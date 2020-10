Así lo aseguró Pedro Ruiz, el Director del Centro Regional de Hemoterapia a Canal 8.

Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. No se ha demostrado hasta la actualidad en forma fehaciente la seguridad y la eficacia de este tratamiento.

Pedro Ruiz, Director de Centro Regional de Hemoterapia, dialogó en “A Media Mañana”, “en Mendoza ya hay aproximadamente 400 donantes de plasma que ya han realizado la donación y 650 que ya han sido estudiados”, aunque se continúa investigando su efectividad.

Entre los principales requisitos para ser donante, se encuentra en primer lugar, haber transitado la enfermedad y “los demás requisitos son iguales que los de la donación de sangre más un buen nivel de anticuerpos, por ende, primero tenemos que saber que hayan sido personas PCR + y después de eso se les hace una entrevista y se planifica la extracción de sangre por aféresis o la misma donación de sangre y después se fracciona el plasma”, aseguró.

También las edades son entre 18 y 65 años, y “en el caso de las mujeres, no pueden donar aquellas que hayan tenido más 3 gestas por el intercambio de sangre que se da entre la mamá y el bebé”.

Por otro lado, “un ensayo clínico que se llevó a cabo en el Hospital Italiano demostró que no hay eficacia en los pacientes graves, por eso uno de los protocolos que manejamos es que la donación la pueden recibir aquellos en estadíos más precoces, algo que tampoco ha demostrado evidencia de su eficacia por eso tratamos de crear evidencias de si sirve o no la donación de plasma”, agregó. De ese modo, “nadie puede decir que el plasma es efectivo, no se ha demostrado científicamente que las recuperaciones sean atribuibles al plasma”.

De este modo, Ruiz hizo hincapié en la donación de sangre, ya que “han disminuido mucho las donaciones y en lo que estamos trabajando son en las colectas externas, pero vamos a seguir trabajando con los donantes de plasma. De acuerdo a la tolerancia del donante vamos programando las donaciones y pueden realizarse hasta 4”, finalizó diciendo.