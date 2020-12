Las medidas fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial y apuntan a actividades grupales e individuales, en diferentes ámbitos

Este martes, el gobierno de Mendoza publicó los protocolos para la realización de competencias deportivas grupales e individuales en espacios públicos y establecimientos deportivos.

Así, el propio Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer las formalidades para la realización de estas prácticas y contempla deportes de contacto y con elementos compartidos, fijando pautas a seguir. En todas ellas, no hace falta usar tapabocas durante la práctica deportiva, aunque sí en las instancias previas y posteriores. En tanto, la publicación advierte que no estará permitida la presencia de espectadores en ningún momento y recomienda que no participen las personas incluidas en grupos de riesgo.

Respecto a otras cuestiones, la normativa agrega que «el espacio donde se encuentre desarrollando la actividad deportiva deberá contar un kit de limpieza y desinfección para los usuarios»

En otro punto, apunta que no está permitido ningún tipo de acto de premiación.

Respecto a las normas de aislamiento, la norma plantea: «Se deberá contar con un espacio diferenciado de aislamiento en caso de detectar un caso sospechoso de Covid-19».

En cuanto a los sanitarios y su utilización el protocolo autoriza el uso de baños y camarines. En cambio, prohíbe el uso de duchas.