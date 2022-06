La petrolera estatal invertirá 17 millones de dólares para testear el potencial del petróleo no convencional en el sur de Malargüe a partir de octubre.

YPF iniciará en octubre una prueba piloto en la que perforará dos pozos a través de la técnica del fracking en Malargüe con una inversión de 17 millones de dólares, para determinar cuál es el potencial que tiene la zona mendocina de Vaca Muerta para el petróleo no convencional. Si la experiencia da buenos resultados, la petrolera estatal tiene un plan de extracción por 150 pozos en el sur provincial.

Es la primera experiencia que la empresa dirigida por el mendocino Sergio Affronti hará fuera de Neuquén. Se trata de dos pozos en los bloques CN-VII y Paso de las Bardas Norte ubicados en el Sur de del departamento patagónico de Mendoza. Y fue confirmada por YPF a Rodolfo Suarez en el viaje que el gobernador hizo a Neuquén este martes junto a un grupo de sus funcionarios.

«A partir de esos pozos, vamos a testear la formación de Vaca Muerta y luego de estudiarlos se nos puede abrir un horizonte de perforación de otros 150 pozos», sostuvo Affronti. Para el Gobierno de Mendoza, se generaría una actividad sin precedentes.

«Nos llevamos el compromiso de los directivos de YPF de que en octubre de este año comenzarán las tareas de exploración en el Sur de nuestra provincia. Esto nos genera mucha esperanza porque si la exploración da resultados positivos dará lugar a una inversión que generará un cambio importantísimo para todos los mendocinos», apuntó a su vez Suarez.

La comitiva mendocina, conformada además por el ministro de Economía, Enrique Vaquié; el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli y el intendente malargüino Juan Manuel Ojeda, entre otros, visitó el yacimiento de Loma Campana para conocer la tecnología y el impacto que genera la extracción de petróleo no convencional. Para más datos, que es lo que busca propiciar el Gobierno de Mendoza: en el primer trimestre de este año, la producción de crudo no convencional de YPF mostró un crecimiento del 52% mientras que la producción de gas no convencional un 140%.

«Estamos conociendo lo que ocurre en Vaca Muerta Neuquén y es lo que queremos que ocurra en Vaca Muerta Mendoza. Nos entusiasma mucho ver el despliegue tecnológico y cómo se genera empleo», indicó el mandatario mendocino.

Affronti ratificó que YPF invertirá en Mendoza unos 355 millones de dólares durante 2022. «Hemos iniciado un proyecto de inversión muy importante para la empresa por 590 millones de dólares, de los cuales este año vamos a desembolsar 60 millones de dólares. En el Sur de la provincia hemos estado perforando pozos en el yacimiento Cerro Morado Este. Son 10 pozos de lineación y estamos empezando a inyectar polímeros para obtener producción con recuperación terciaria», explicó el CEO de la compañía.