Realizó u doble festejo por el día del niño.

“Arco Iris”, es un merendero que se ubica en el departamento de Tunuyán. Más precisamente entre calle Belgrano y Calderón. Al frente de la gran tarea solidaria se encuentra Mayra Cornejo, quien estuvo en diálogo con Canal 8 y contó cómo es llevar la ardua tarea.

“Me nace, un gesto, una actitud, la cual hoy en día no es fácil afrontar por el tema pandemia”, dijo la mujer. Actualmente brinda la merienda dos veces por semana a un total de 71 chicos. “Se ha incrementado la cantidad durante los últimos meses, cuando empezó la pandemia tenía alrededor de 35 niños”.

Hace un año y tres meses que se encuentra en la noble tarea de llevar una de las importantes comidas a gran cantidad de niños. En el marco del Día del Niño, con gran esfuerzo y colaboración Mayra logró brindar un doble “festejo” a los pequeños adaptando el rol solidario a los protocolos necesarios para resguardar a la comunidad del virus.

“Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de orgullo, puedo decir q a 72 niños se fueron con una sonrisa en su rostro”, comentó en relación al primer festejo. Pero afortunadamente, la sorpresa tuvo segunda parte, “Fue una ardua tarea, con lágrimas de emoción y felicidad plena lo logré. Está de más el agradecimiento a todos los que me brindaron su granito de arena para lograr esto. Les doy mis gracias y en nombre de mi merendero. Les juro q se me lleno el alma de felicidad y se me corrieran las lágrimas al ver sus caritas felices” agradeció a través de las redes la mujer que trabaja a diario por el bienestar de gran cantidad de familias.