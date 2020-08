El capitán de la Selección considera que su contrato ha finalizado y, como ya solicitó marcharse del club libre, no acudirá ni a las pruebas médicas el próximo domingo, ni al arranque de los entrenamientos el lunes bajo las órdenes del nuevo DT, Ronald Koeman, el lunes, adelantó radio Rac1 y confirmaron otros medios catalanes.

Messi está convocado este domingo a partir de las 8 am (3 am de Argentina) en la Ciudad Deportiva del Barça, en Sant Joan Despí, para las pruebas médicas junto con el resto de los jugadores del plantel a los que Koeman comunicó que formarán parte de su proyecto, entre los que no están el uruguayo Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Samuel Umtiti.

De concretarse este movimiento, Lionel Messi deja bien claro cuál es su firme voluntad y vuelve a tensionar la cuerda con la cúpula directiva de la entidad, con la que quiere negociar una salida pacífica mientras resuenan tambores de guerra.

Este cambio en la trama sucede después de que el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, dejara claro que no estaba dispuesto a negociar un traspaso por Messi y se remitiese una vez más a su cláusula de rescisión de 700 millones de euros si algún club pretendía hacerse con sus servicios. De todas maneras, el jugador sigue abogando por encontrar una salida amistosa del club de su vida. De momento, ni Messi ni Bartomeu han hablado públicamente sobre el asunto, aunque se espera que el primero lo haga próximamente.

A la expectativa en torno a la reaparición pública de Messi, se suma la ansiedad por saber si el astro se reunió en las últimas horas con el que puede ser su futuro entrenador, el DT del Manchester City inglés, el catalán Josep Guardiola, al que anoche se lo vio en un restaurante de la ciudad condal.