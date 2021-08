Finalmente se presentará en el terreno de juego con la camiseta parisina.

Lionel Messi debutará con el PSG. Este domingo 29 de agosto a las 15:45 horas, se podrá disfrutar de la primera participación del histórico jugador argentino como profesional del club parisino, siendo que han de cumplir sus responsabilidades con la Jornada 4 de la Ligue 1 frente al Reims.

En este sentido, Mauricio Pochettino, director técnico de la entidad capitalina, concederá al ex los minutos iniciales de su carrera en el Paris Saint-Germain. Asimismo, se espera que coincida por primera vez en el terreno de juego con Neymar, con quien el rosarino no ingresa al campo como compañero y no como adversario desde la partida del brasileño del Barcelona en 2017.