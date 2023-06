Messi: «No creo que juegue el próximo mundial»

Habló sobre su futuro con la selección.

Lionel Messi ya consiguió todo lo que deseaba. Luego de haber logrado todo a nivel club con el Barcelona, el rosarino se pudo sacar la espina con la Selección Argentina tras levantar la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022. Ahora, a sus 35 años, confirmó su llegada al Inter Miami y en las últimas horas hizo una revelación sobre la próxima Copa del Mundo que paralizó a todos.

Ante la pregunta sobre la próximo Copa del Mundo, su respuesta fue, “no creo jugar el próximo Mundial”.

«No sé que pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar», sentenció el jugador que lleva disputadas cinco Copas del Mundo con Argentina.

«Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que fue jugué mi último Mundial», agregó.

Luego, consultado sobre el Balón de Oro que ganó por la temporada pasada, explicó: “En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí”.