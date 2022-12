Así lo confesó el capitán.

La Selección Argentina consiguió el gran sueño, Lionel Messi logró tener la Copa del Mundo en sus manos. Hoy, después de haberlo intentado cinco veces desde Alemania 2006, por fin cargó trofeo que alguna vez levantó Diego Armando Maradona.

Luego del triunfo, Leo pudo habalar sobre lo que vivió internamente y abrirse ante cámaras. Sin duda el 18 de diciembre del 2022 será una fecha imborrable en su vida, y, obviamente, en la de todos los argentinos que celebran desde Lusail hasta Buenos Aires.

“Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”, dijo.

“Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial… Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, manifestó.

“Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá”, cerró.