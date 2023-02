Además pidió la continuidad de Scaloni.

Lionel Messi, aseguró que aún quiere jugar algunos partidos más con la celeste y blanca, siendo campeón del mundo.

Aseguró el inolvidable triunfo del Mundial Qatar 2022 «cierra el círculo» de su carrera deportiva, que a sus 35 años transita la etapa final con una asombrosa estadística parcial de 1.006 partidos, 794 goles, 42 títulos y 78 premios individuales, entre ellos, 7 Balones de Oro.

«Lo había dicho años atrás con mi familia y mi gente: sabía que Dios me lo iba a regalar, que lo tenía reservado para mí. Si hubiera podido elegir un momento para ganarlo, hubiera sido este. El Mundial cierra el círculo de mi carrera profesional», consideró el astro en una entrevista.

En relación a su futuro en la Selección aseguró, «un ratito más me voy a quedar, hay que disfrutar este momento».

En ese sentido expresó, «yo siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene. Pero ya te digo… No me adelanto en nada. Es lo que repito y voy a repetir. Por edad y por tiempo, es difícil. Depende de cómo vaya mi carrera. Voy a cumplir 36 años. Voy a ver para dónde va mi carrera. Depende de muchas cosas».