El gobernador se refirió a la posible baja de la edad de imputabilidad de los menores y dijo «El desarrollo psicológico de los menores no tiene una edad tan definida. Hay chicos que con 15 años son profesionales de la delincuencia y otros que no tienen el mismo nivel de desarrollo. No hay que ponerse anteojeras ideológicas al respecto. Hay crimen organizado que hace el trabajo sucio con menores. Estamos sumamente preparados para combatir eso, si cambia la legislación«.

Alfredo Cornejo realizó estas declaraciones en el marco del traslado de centenares de presos hacia el nuevo complejo Almafuerte II ubicado en Luján de Cuyo.

Las autoridades provinciales, incluyendo al propio gobernador, Alfredo Cornejo, realizaron un acto en el polo carcelario ubicado en Cacheuta donde comunicaron novedades al respecto.

El mandatario provincial detalló que la cárcel de San Felipe, de la cual salieron 159 reclusos, se encontraba «colapsada» y agregó que ahora quedó una población de 1.000 personas. En tanto que lo mismo ocurrió con Almafuerte I de la cual fueron reubicados 220 internos, aproximadamente.

El gobernador adelantó que este jueves mantendrá una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, donde hablarán de varios temas pero entre ellos destacó la posible modificación del Código Procesal Penal en la provincia.