Los representantes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en representación de los regímenes 5 (Administración central), 13 (Parques y Paseos), 15 (no profesionales de la Salud), 35 (Ambiente) y Guardaparques; y los referentes de los trabajadores viales nucleados en SITRAVI accedieron al ofrecimiento del Gobierno.

Así, ya son 6 los sectores que decidieron aceptar una de las dos alternativas de mejora salarial propuestas por el Ejecutivo.

Los regímenes 5 y 15 aceptaron la Alternativa 1 consistente en: 10% abril 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024; más las sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo; $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

Los los regímenes 13, 35 y Guardaparques representados por ATE; y el gremio SITRAVI representantes de los empleados de Vialidad Provincial se decidieron por la alternativa 2 consiste en: 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.