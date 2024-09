La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases del turno mañana para este jueves 19 de septiembre en todos los niveles por el viento Zonda. La medida fue tomada luego de las recomendaciones de los expertos de Dirección de Defensa Civil.

«El Zonda va a bajar en todos lados y durante todo el día de mañana«, dijo el Dr. Federico Norte.

En San Rafael, por ejemplo, se esperan ráfagas de hasta 100 km/h.

La actividad escolar, según informaron del gobierno escolar, deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Durante la mañana la DGE informará las medidas para el turno tarde.

En tanto, el doctor en Meteorología Federico Norte realizó una contundente advertencia y puso especial énfasis en tomar los recaudos correspondientes durante el Día de la Primavera.

«Mañana a la mañana, antes de la salida del sol, aparecen las primeras ráfagas, que van a ser muy violentas. El Zonda durará todo el día, incrementándose en su intensidad y durando hasta la noche o hasta las primeras horas del día viernes, cuando habrá un respiro«, indicó el especialista que durante décadas fue la voz del tiempo en Radio Nihuil.

«Estoy viendo bastante preocupado que el inicio del viento Zonda en San Rafael se inicia como a las 8 de la mañana (del jueves) con ráfagas de hasta 108 kilómetros por hora. Esto ya no es de categoría FNZ2, es FNZ3 al borde del FNZ4. Son las categorías más fuertes«, dijo Norte.

Y amplió: «O sea que San Rafael y el Valle de Uco van a tener vientos más fuertes todavía que nosotros (…)«.

En cuanto a las localidades de montaña, precisó que en la precordillera, en Potrerillos y alrededores, habrá ráfagas potentes «que van a quedar en altura el día viernes y que se van a repetir el sábado y los días siguientes«.

«Que los que tienen que tomar decisiones respecto a las actividades lo hagan con conciencia y no estén esperando a ver si bajó aquí o acá. El Zonda va a bajar en todos lados y durante todo el día de mañana«, describió el científico.

E insistió: «A ver si eso queda claro para que tomen las adecuadas decisiones y se guíen por los meteorólogos que hemos hecho trabajos específicos sobre este fenómeno, que existen, que están en Mendoza y que los tienen que respetar. Porque si no después aparece cualquiera. Y no señores, lo que estamos viendo es contundente y generalizado. Y si se me arruinó la fiesta del 21, ¡hagámosla otro día!«.