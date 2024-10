“La ‘colapintomanía’ llega al Gran Premio de México de F1″, tituló Forbes México en la nota de tapa, donde el piloto Franco Colapinto sale en primer plano.

A lo largo de la nota, el joven pílarense, habló sobre sus pasos para transformarse en el “nuevo abanderado albiceleste del deporte motor”, reveló cuáles son sus circuitos favoritos y recordó cómo fue el llamado de James Vowles, jefe del equipo Williams.

Colapinto no había nacido cuando el último argentino que compitió en Fórmula 1 abandonaba la categoría. 23 años después, logró hacer historia. “Tras ‘arrasar’ en la F4 española a los 15 años y ser, en 2021, el segundo conductor más joven en correr y liderar Le Mans, fue convocado por James Vowles, jefe del equipo Williams, a ocupar el Cockpit de uno de sus dos FW46, hasta el final de la temporada”, indicó. El piloto aseguró que no piensa en el futuro sino en lo que está pasando ahora. “Más allá de estas nueve carreras que tengo con Williams, obviamente para mí sería un sueño seguir en la F1 y es para lo que estamos trabajando; pero hay un montón de factores, una gran cantidad de cosas involucradas. Así que me estoy dedicando a disfrutar lo que tengo ahora”.

Consultado por sus inicios en el automovilismo, el corredor explicó que desde chico siempre fue muy fanático de las carreras. Al ver que esa pasión crecía, se subió a un karting con nueve años y, finalmente, tomó una decisión que lo acercaría a convertir su sueño en realidad: “Ya a los 11 o 12 años anhelaba mucho llegar a la F1. Era lo que quería, de modo que empecé a trabajar para ello, pensando en cómo podría llegar. Mi familia siempre me apoyó mucho hasta que con casi 14 años, llegó la oportunidad de irme a vivir y correr en Europa”.

“Uno no nunca elige cuando llega a la Fórmula 1, y fue de una manera un poco loca, pero creo que estoy demostrando que merezco mi lugar en la categoría y es lo que estamos tratando de hacer: dejar esa marca en la categoría, que es lo que siempre soñé, que merezco una butaca”, dijo. Al mismo tiempo, explicó que, junto a su equipo, se venía preparando para cuando este momento llegara: “Realmente no pensaba que iba a suceder de esta manera, pero sucedió… y antes de lo que imaginamos”.