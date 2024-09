Sucedió en el Hospital Teodoro Schestakow, del departamento de San Rafael, en el que una médica que estaba prestando servicio en la guardia, resultó agredida por familiares de un paciente.

Según confirmó a Vibra FM la directora del centro asistencial, Gabriela Funes, «agredieron a una médica embarazada» y «hubo que llamar a la Policía. Es muy difícil trabajar en ese ambiente«.

De acuerdo a lo que manifestó la responsable del Schestakow, uno de los inconvenientes que llevan a la impaciencia de las personas que esperan ser atendidas es que hay una importante saturación en el sector, fundamentalmente los fines de semana.

Funes señaló que «los días domingos somos los únicos que tenemos pediatras, entonces la gente se agolpa sí o sí al hospital«, y agregó: «eso lleva a la impaciencia y se genera violencia hacia el personal«.

Además, la directora recordó a la comunidad que la guardia es para atender emergencias y por lo tanto «hay prioridades de atención. El que viene con una simple gripe tiene que tener paciencia porque por el shock room están entrando permanentemente personas accidentadas. Al médico no lo van a ver en la puerta de adelante del hospital, está atendiendo atrás, donde está la emergencia y el paciente que tiene en peligro su vida. Entonces el equipo de salud está abocado al shock room, eso la gente no lo ve y se enoja«.

En ese sentido, destacó que «si tiene una gripe, tiene que ir a los consultorios externos. Si no tienen opciones, ya sea porque no tienen obra social o no pueden pagar un coseguro, les pedimos que tengan paciencia, se los va a atender igual«.

Pidió comprensión porque «los médicos trabajan a presión, se cansan como cualquiera, hay que estar 24 horas de guardia, eso pone mal a todo el equipo. La guardia es para las emergencias, lo que atendemos rápido es el código rojo, porque si no, ese paciente que llega en ambulancia se nos muere«.

Por último, Funes indicó que «los sectores de clínica y pediatría están con alta ocupación, en el orden del 90%, hay días que hemos llegado a tener días de 100% de ocupación de camas, entonces el personal no tiene descanso a esta altura del año y empiezan a acumular cansancio«.