«Yo quería matar a Cristina (Fernández), y Brenda Uliarte quería que muera», afirmó ante los jueces y aseguró que su expareja no participó del plan.

El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) juzga a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, que fueron conocidos como “la banda de los copitos”, quienes están acusados por el delito de homicidio en grado de tentativa contra la expresidenta Cristina Kirchner.

En ese marco, se aceptó un listado de 230 testigos entre los cuales se había pedido que sea citada la expresidenta y vicepresidenta aunque no será parte.

Sabag Montiel también habló acerca de los motivos «personales» para atentar contra la entonces vicepresidenta. «Más que personal es algo de interés público que tiene que ver con que yo soy el resultado o el factor de muchas fallas de la Justicia», comenzó diciendo.

Y añadió, en la misma línea: «Yo estoy acá porque una parte de la Justicia argentina no funciona, entonces me cargué una mochila en la cual realmente traté de pagar el precio de los que otros no hicieron. Y además agregar sobre la persona Cristina Fernández de Kirchner, es corrupta, roba, le hace daño a la sociedad y demás cuestiones que son sabidas que no es necesarias que sean aclaradas porque la mayoría de las personas siente lo mismo que yo».

«Cada persona se va a explayar de una forma distinta sobre el por qué. Básicamente todas las justificaciones van a terminar en lo mismo: la quería matar por muchas cosas, porque es una ladrona, asesina y porque llevó a la Argentina a la inflación. Me sentí humillado de ser una persona con un buen pasar económico a ser un vendedor de copitos», dijo el acusado de intento de magnicidio.