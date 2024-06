Sin embargo, desde el plantel señalaron que estarán atentos a la evolución del 10 de cara al encuentro del sábado frente a Perú, y el DT Lionel Scaloni ya adelantó que rotará el equipo y podría aprovechar para cuidar al capitán.

Lionel Messi sufrió una dura patada del jugador chileno Gabriel Suazo sobre la línea de uno de los laterales y quedó sentido en uno de sus aductores, no obstante, pudo seguir con normalidad durante los 90 minutos de partido.

«Molestaba un poquito, pero pude terminar el partido y mañana veré cómo seguimos. Se me puso duro el aductor, aunque no sentí un pinchazo ni nada», declaró el capitán argentino al término del partido contra Chile.

El rosarino generó preocupación al pedir atención médica por un dolor en el aductor de su pierna derecha durante la primera mitad del partido contra los trasandinos, que finalmente terminó en triunfo 1-0 para la Albiceleste por el agónico gol de Lautaro Martínez. Luego del encuentro, detalló: «Creo que no tengo una lesión. Me costaba moverme con soltura y me condicionó la cabeza».

Tal vez, el momento más preocupante se dio a los 30′, cuando encabezó un contragolpe sin segunda marcha, le robaron la pelota y otra vez se lo vio contrariado. Pero cuando desde el banco lo miraban con continuidad a la espera de algún gesto, Messi resurgió. A los 35, sacó un zurdazo rasante que terminó pegando en el palo de la valla defendida por Claudio Bravo (al que saludó con afecto antes del pleito, en honor a las épocas compartidas en el Barcelona).