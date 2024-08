Los clubes de Primera División llegaron a un consenso para volver a los torneos de 30 equipos desde el próximo año y se terminará de resolver en la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la AFA.

Se volverían a jugar dos torneos, Apertura y Clausura, como ocurrió en los 90 y 2000, pero con los 30 equipos divididos en dos zonas de 15, para luego definir al campeón en playoffs, similar a la Copa de la Liga.

Serían 14 fechas, con una de clásicos y otra interzonal. Y se jugarían octavos, cuartos, semifinal y final, siendo el primero y segundo de cada zona los clasificados directo a cuartos de final.

En las próximas semanas podría darse una reunión de Comité Ejecutivo que termine de ratificar esta idea que se está impulsando.

Por otra parte, se mantendrá el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina (campeón de la Copa Argentina vs campeón del Trofeo de Campeones) y la Supercopa Internacional (Campeón del Trofeo de Campeones vs 1° de la tabla anual). Incluso no se descarta la posibilidad de añadir otras competencias para los campeones de cada torneo.

La intención es que a partir de 2025 reaparezcan los descensos, que serían uno por tabla anual y otro por promedio. Para la tabla anual se contabilizarán los 32 partidos de las fases de grupos, es decir los 28 de las zonas, los dos clásicos y los dos interzonales. No contarán los partidos de playoff.