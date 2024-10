Una mujer y su novio fueron detenidos en Concordia, provincia de Entre Ríos, acusados de un delito atroz: venderle a su hija de 16 años a un almacenero de Corrientes a cambio de una suma de dinero para comprarse una casilla en la cual vivir.

Tanto la pareja como el “comprador”, un hombre identificado como Walter C. (57), fueron arrestados tras una investigación del fiscal federal de Paso de Los Libres, Aníbal Fabián Martínez, y la Unidad de Procedimientos Judiciales local de Gendarmería Nacional La víctima, de 16 años, fue rescatada.

Los hechos: la investigación comenzó el pasado 2 de octubre tras una denuncia telefónica de una mujer a la Policía de Concordia, en la que refirió que la madre “habría cambiado” a su hija por “una casilla” a “un hombre de 56″. Con ese dato, las autoridades entrerrianas localizaron a la denunciante para que ampliara sus dichos.

Allí, la testigo le preguntó a la mujer por su hija. La respuesta la estremeció: “Se juntó con un viejo, hice un negocio con él, me dijo que le deje la guaina y él me iba a comprar una casilla en Concordia; prefiero que esté allá antes que ande acá en la calle, porque él tiene un almacén y la tiene como una reina, le compra de todo. Igualmente, él me va a pasar plata para los pasajes cuando yo quiera ir; ahora me va a hacer un giro para que me alquile algo porque tengo problemas con mi mama, hasta que me compre la casilla”, le dijo la madre con total frialdad a su amiga.

La denunciante aportó una conversación de WhatsApp con un audio donde la madre le reitera la supuesta oferta de la casilla y los pasajes, y manifestó que le parecía raro que la niña había dejado de tener redes sociales. Para corroborar que la adolescente estaba con su madre, ambas fueron citadas a declarar por ese expediente el 3 de octubre pasado. Sin embargo, sólo se presentó la mujer.

Cuando la fiscalía de Concordia le preguntó por la chica, la mujer dijo que se encontraba en la ciudad correntina de Mercedes con “un conocido suyo” y que no iba a volver a Concordia.

Entonces, la fiscalía le pidió a la madre que se comunicara con su hija frente a la Policía para poder citarla a declarar. Entonces, se comunicó con el almacenero. Las autoridades establecieron a través de Google Maps que efectivamente que la despensa de Walter C. existía en Mercedes.

Al tratarse de un posible delito de trata, se le dio intervención al Juzgado Federal de Paso de Los Libres y la Fiscalía Federal. Fue así que entró en escena personal del Equipo de Investigaciones contra la Trata de Personas que forma parte de la UNIPROJUD de Paso de los Libres, quienes realizaron tareas de seguimiento y de campo para establecer que la chica estaba en el almacén y en qué condiciones.

La investigación posterior reveló que la menor fue vista en el comercio de Walter C., donde trabajaba. Los vecinos aseguraban que, incluso, la adolescente era la novia del almacenero de 57 años.

De acuerdo con documentos del caso, el fiscal Martínez solicitó el allanamiento del lugar y el rescate de la chica. Antes del rescate, y como parte del trabajo encubierto, los agentes se entrevistaron con Walter C., quien les dijo que la menor vivía en otro punto de la ciudad y que ella era su empleada. Al seguirlo, observaron que el comerciante fue a buscarla en su auto. En ese momento, para su sorpresa, subieron al vehículo otras dos menores.

Cuando los detectives los cruzaron y les preguntaron por la situación, Walter se mostró nervioso. La chica de 16 años, además, no supo responder cómo se llamaban las dos chicas que la acompañaban en el auto. Nada cerraba.

Con estos datos, el fiscal ordenó el pasado 5 de octubre el allanamiento en el almacén, el arresto del comerciante y rescate de la menor.

Los gendarmes del Escuadrón Nº7 Paso de Los Libres encontraron a la joven de 16 años y rescataron además salvaron a otras dos chicas, de 16 y 17. La menor entregada por su madre quedó al cuidado de la jueza de familia Marta Ruth Legarreta.

Por su parte, casi en simultáneo, se ordenó la detención de la madre y su novio, en el expediente bajo la firma del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi.