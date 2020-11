El flamante presidente del Club Sportivo La Consulta, habló del histórico entrenador de la Roja y Negra.

Si bien Gerardo Busse y toda su comitiva de trabajo, no asume formalmente a la presidencia del club, si ya está tomando decisiones de cara al futuro.

Uno de los temas importantes es el entrenador del primer equipo del Club Sportivo La Consulta, que por el momento y como lo viene haciendo de hace años es Miguel Anchi.

Anchi es un emblema en el club ya que a fuerza de trabajo ha llevado al club a lo más alto logrando importantes títulos locales y hasta un ascenso a la primera división del fútbol de la provincia.

Ante esto Gerardo Busse, respondió al Móvil de Canal 8 que “Como todavía no estoy formalmente como presidente, no he hablado con Miguel Anchi, pero desde ya te digo que él es muy querido en el club, yo lo respeto mucho y la intención es que se quede a vivir en el club”.

“Seguramente lo vamos a charlar más adelante cuando se empiece a mover más la posibilidad de que vuelva el fútbol, pero te repito nosotros queremos que el siga porque cuenta con el apoyo total, pero él es quien tiene que tomar la decisión”, finalizó Gerardo Busse.