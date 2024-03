Lo anunció el propio presidente.

El presidente Javier Milei echó al secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasín, luego del escándalo que provocó el aumento de los suelos de los altos cargos del Gobierno.

Así fue confirmado por el mismo mandatario en declaraciones a la prensa. “El consenso era que teníamos que quedar con los sueldos congelados”, planteó.

Luego del polémico escándalo generado debido a los incrementos contemplados en un decreto que llevaba su firma, dijo, “en el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico. A los cargos políticos no se les iba a dar el aumento. Lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner, que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento”.

Además, el presidente explicó, “ahí tomamos dos medidas: el sábado mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento, es decir, el mes que viene se descuenta, porque seguimos con la tesitura de que el ajuste lo pagan todos, en especial la política. Y segundo, he despedido al Secretario de Trabajo”.