Así lo expresó el mandatario.

En una seguidilla de respuestas a sus seguidores en X, Javier Milei afirmó que el objetivo de su gobierno es reducir al 2% mensual la inflación durante la primera etapa de su gestión.

En una noche de sábado con mucha actividad en las redes sociales, iniciada a las 21 con los saludos por el Día del Amigo, el usuario Federico Machado consultó sobre si la condición es “inflación cero por ciento mayorista en IPC o IPC núcleo”, el presidente respondió: “primera etapa llegar al 2% mensual en IPC núcleo e IPM…”.

En otro párrafo respondió sobre el fin del cepo. Cuando un usuario preguntó si sucedería este año, contestó con cautela: “haremos todo lo posible para que se levante lo más rápido que se pueda” y ante el interrogante sobre el sistema libre competencia de monedas dijo “podrás usar la que quieras”.

Otro usuario preguntó cuándo se normaliza una economía y sugirió que, según él, eso ocurriría cuando la gente sienta que pasa el día y le alcanza. Y Milei respondió: “cuando las tasas de inflación se peguen a la pauta de devaluación”.

En cuanto a su relación con Ramiro Marra, el mandatario respondió “excelentes”, escrito con mayúsculas, para que resaltara. Y finalmente, para demostrar que eliminar la inflación es el gran objetivo de su gobierno, contestó sobre la posiblidad de organizar un “mega acto” si Argentina alcanza “inflación cero”: “ganas no me faltarían… Es más, me arriesgo a cantar tres temas”, respondió.

El presidente dirigirá un discurso el domingo que viene en el acto central de la 136º edición de la exposición agropecuaria en La Rural de Palermo. Si bien todavía existe una buena relación entre el gobierno nacional y el sector que representa al campo, la visita ocurrirá en medio de las tensiones por la suma de los dólares paralelos y la reticencia del sector a vender sus granos con la cotización actual de la divisa estadounidense.