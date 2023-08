Milei ratificó su propuesta de dolarizar

Aseguró que «es el único camino para evitar la hiperinflación».

Tras su triunfo en las PASO, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, ratificó su propuesta de dolarizar la economía.

Al respecto aseguró, «que la dolarización es el único camino para evitar la hiperinflación». Sobre el FMI, dijo, «nos han contactado. Tenemos que armar la reunión. No tenemos problemas con el Fondo”, dijo pero no profundizó sobre una eventual reunión y aseguró que no es un mayor problema para él y su programa coordinar un programa con el organismo internacional.

“No es un problema, porque ¿cuál es la clave de todos los programas del Fondo? Bajar el déficit. ¿Y por qué fracasa siempre? Porque no se cumple. Nosotros tenemos un programa fiscal mucho más agresivo que el del Fondo, nosotros estaríamos sobrecumplidos en la meta porque tenemos esa convicción”, agregó.

Por otro lado, Milei aseguró que “mi ministro de Economía es alguien tan ortodoxo como yo. Diana Mondino va a ser Ministra de Economía o Canciller”.