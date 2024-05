Así lo declaró el presidente.

El presidente Javier Milei afirmó que el ajuste que lleva a cabo su gobierno “no solo es el más grande de la historia argentina, sino el más grande de la historia de la humanidad”.

“Nosotros hemos alcanzado el equilibrio financiero al mes de gestión, con lo cual hicimos el ajuste por el equivalente de cinco puntos del PBI en un mes. Esto no solo es el más grande de la historia argentina, sino que es el más grande en la historia de la humanidad. No existe un registro de que alguien haya hecho semejante ajuste en esa cantidad de tiempo”, aseguró.

Sobre las Islas Malvinas, afirmó, “nosotros reclamamos la soberanía de las islas. Consideramos que las islas Malvinas son argentinas y están siendo ocupadas por el Reino Unido. Y consideramos que eso se tiene que resolver por la vía diplomática, con el modelo que utilizó China en el caso de Hong Kong”, el enclave británico devuelto a China en 1997 tras el fin del dominio colonial británico en la zona.

“Va a demandar años, pero me parece valioso resolverlo por la vía diplomática. Y en algún momento puede haber una ventana para que se pueda hacer y en otros no. Digamos, si hoy no se puede hacer, hay otras cosas en las que podemos trabajar”, sostuvo.