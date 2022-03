Tras el sorteo de enero y febrero, el diputado Javier Milei lanzó la inscripción para el regalar su tercer sueldo.

Con el objetivo de superar la cantidad de inscriptos, el diputado Javier Milei lanzó la inscripción para el sorteo de su tercer sueldo como diputado nacional. Será transmitido en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram de Milei y el nombre del ganador o ganadora se dirá los primeros días de marzo.

El legislador informó que el sorteo se llevará a cabo el próximo jueves 10 de marzo a las 19 horas a través de su cuenta oficial de Instagram. Según trascendió, ya se habrían inscripto casi 2 millones de personas.

Cómo puedo participar del sorteo

La forma de registrarse al sorteo es a través del sitio oficial creado a tal fin. Una vez que se ingresa se debe completar la información personal de un formulario. Es importante tener en cuenta que las personas inscriptas para sorteos anteriores continúan participando. El requisito clave es ser mayor de edad. https://mipalabra.javiermilei.com/

Cómo funciona este sorteo organizado por Milei

El sistema le otorga a cada participante un número único e irrepetible, y se les envía un correo electrónico a modo de confirmación. Los participantes que no reciban el e-mail deben solicitar el reenvío a concurso@mipalabra.javiermilei.com. El ganador será anunciado a través de un evento en vivo, que no tiene fecha aún.

Cuando anunció su decisión de llevar adelante los sorteo de su salario como diputado nacional, Javier Milei explicó que la idea tiene que ver con su «visión filosófica».

«Para mí, cobrar impuestos es un acto violento. El Estado le saca a la gente por la fuerza. Yo no quiero ser financiado por el robo», afirmó.

«No me parece un gesto de populismo», dijo Milei, y agregó, «no estoy diciendo que otros (diputados) no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo».