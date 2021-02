El Gobierno estableció el otorgamiento de una suma fija no remunerativa y no bonificable, por única vez, de 4.000 pesos, correspondiente a diciembre pasado, para el personal militar de las Fuerzas Armadas, de la policía de establecimientos navales, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, y del Servicio Penitenciario Federal que no ganen más de 60 mil pesos.

«Otórgase al personal del Servicio Penitenciario Federal en actividad, cuya retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, aprobada vigente al 31 de enero de 2020, no superaba la suma de $60.000, una suma no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez de $4000, a imputarse a los haberes correspondientes al mes de diciembre del año 2020», indica el DNU 80/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Además, se otorga la misma suma en diciembre y por «única vez al personal militar en actividad de las fuerzas armadas, al personal civil en actividad de inteligencia de las fuerzas armadas y al de la policía de establecimientos navales cuya retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, vigente al 31 de enero de 2020 no superaba la suma de $60.000».

También, se otorga esa retribución al «personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos o alumnas, como asimismo al personal con estado policial en actividad y personal de alumnos o alumnas de la Prefectura Naval, al personal en actividad de la Policía Federal, al personal con estado policial y al personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal».

En los considerandos del decreto, firmado por el presidente Alberto Fernández y todos los ministros, se fundamenta que la retribución es necesaria para «garantizar el camino de recuperación» económica emprendido por el Gobierno y que «permitirá dinamizar el mercado interno y generar un círculo virtuoso de producción y empleo».

En esa dirección, la norma señala que la «recuperación deberá ser consistente y focalizada en el objetivo de mejorar, en primer término, la situación de aquellas y aquellos que han sido más perjudicados por la crisis».