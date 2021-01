El 2020 cerró con 101 personas muertas en diferentes accidentes viales, según los datos del Gobierno, los cuales se limitan a los decesos en el lugar del hecho. En el 2019, se produjeron 136 fallecimientos. Si se comparan estos dos años, si bien hay un baja, no tiene la consideración esperada, ya que el 2020 tuvo varios meses la cuarentena fue muy estricta con respecto a la circulación.

La cantidad de accidentes viales registrados a diario, siguen preocupando y ocupando a las autoridades. Oscar Hómola, director de Seguridad Vial dijó: «Veníamos con una tendencia a la baja. Año a año, disminuye afortunadamente. La cantidad de fallecidos en el 2020 es la menor cifra de los últimos 20 años»

Otro de los casos que se presentan a diario, son las tradicionales faltas de tránsito, que en algunos casos pueden desatar trágicos accidentes, como cuando conductores consumen alcohol y manejan.

Dentro de las faltas más recurrentes se encuentran el mal estacionamiento (leve), los giros en U (grave) y no respetar la luz roja en los semáforos (gravísima). Según las normativas vigente, una falta leve implica todo lo relativo al estacionamiento; lugares no habilitados, doble fila, salidas de hospitales o bancos. Cuando se habla de una falta grave: giros en U, ciclista aferrado a otros vehículos. Por último en lo que hace a faltas gravisimas: no tener licencia de conducir o comprobante del seguro, pasar el semáforo en rojo, manejar hablando por celular.

Cabe recordar que este año aumentaron las tarifas de multas por infracciones de transito: