Hoy debuta la selección «Charrua».



Hoy jueves continúa la acción en la Copa del Mundo. En primer turno Suiza derrotó por 1 a 0 a Camerún. En este encuentro estuvo dirigiendo el árbitro argentino Facundo Tello.



Agenda de partidos



10 horas: Uruguay vs Corea Del Sur

13 horas: Portugal vs Ghana

16 horas: Brasil vs Serbia



Resultados de ayer miércoles



Marruecos 0 Croacia 0

Alemania 1 Japón 2

España 7 Costa Rica 0

Bélgica 1 Canadá 0