Lo habría mencionado el presidente en la reunión con gobernadores.

Según trascendió, el gobierno tiene decidido anunciar la declaración de nueve días seguidos de confinamiento a partir del sábado 22 de mayo y hasta el domingo 30 de mayo, con el objetivo de frenar la escalada de contagios de coronavirus en todo el país.

Lo que se pretende es bajar la circulación al máximo ya que las perspectivas de las próximas dos semanas no son para nada alentadoras. Solamente podrán circular los denominados esenciales. Además, ya habían solicitado a los gobernadores garantizar un correcto cumplimiento de las medidas que se anuncien.

La intención es que, pese a las restricciones, la actividad económica esencial no se vea afectada. Desde Casa Rosada no precisaron cuándo se haría el anuncio oficial, pero no descartaban totalmente la posibilidad de que fuera este mismo jueves.